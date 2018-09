Ausblick: Kaufman et Broad SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaufman et Broad SA wird am 28.09.2018 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2018 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,560 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 368,5 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,29 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,81 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,57 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,39 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net