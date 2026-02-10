Ausblick: Kaveri Seed Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Kaveri Seed Company wird am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -3,000 INR aus. Im Vorjahresquartal waren -4,530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 902,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 61,70 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 55,10 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,95 Milliarden INR, gegenüber 12,02 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
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