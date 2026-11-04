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Ausblick: Kayne Anderson BDC, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kayne Anderson BDC, Inc. Registered Shs
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Kayne Anderson BDC, wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,388 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kayne Anderson BDC, 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kayne Anderson BDC, in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 61,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 228,1 Millionen USD, gegenüber 235,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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