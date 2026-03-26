Ausblick: KB Home vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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KB Home wird am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,455 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 28,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 6,15 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 5,05 Milliarden USD im Vergleich zu 6,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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