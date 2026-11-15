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Ausblick: KE A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
KE Holdings Inc Registered Shs -A-
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KE A lädt am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,675 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,33 Milliarden HKD gegenüber 25,19 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 HKD, gegenüber 0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 101,73 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 102,57 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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