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Ausblick: Keel Infrastructure legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Aktien
Keel Infrastructure Corporation Registered Shs
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Keel Infrastructure gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,088 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Keel Infrastructure noch -0,070 USD je Aktie verloren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 72,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,498 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 100,4 Millionen USD, gegenüber 229,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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