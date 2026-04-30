Ausblick: Kei Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kei Industries wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 26,49 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kei Industries 23,71 INR je Aktie eingenommen.

Kei Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 94,63 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 75,65 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 117,65 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 97,10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net