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Ausblick: Keihanshin Building präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Keihanshin Building Co Ltd.
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Keihanshin Building stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 14,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 24,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Keihanshin Building 11,50 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,26 Milliarden JPY gegenüber 4,91 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 93,60 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 89,90 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 20,26 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 19,58 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net

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