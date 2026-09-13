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Ausblick: Kestra Medical Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Kestra Medical Technologies Limited Registered Shs
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Kestra Medical Technologies stellt am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,616 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,77 Prozent auf 29,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kestra Medical Technologies noch 19,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,304 USD im Vergleich zu -2,430 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 137,0 Millionen USD, gegenüber 95,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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