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Ausblick: Kewpie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Kewpie Corp
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Kewpie wird am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 53,42 JPY gegenüber 52,63 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Kewpie im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 137,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,46 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 194,63 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 220,63 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 532,78 Milliarden JPY, gegenüber 513,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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