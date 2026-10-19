Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
KeyCorp wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,461 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KeyCorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,05 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,17 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KeyCorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KeyCorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen