Ausblick: Keysight Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Keysight Technologies wird am 18.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Keysight Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,10 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Keysight Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,75 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,17 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.19
|Keysight Technologies Overweight
|Barclays Capital
|23.10.18
|Keysight Technologies Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.08.17
|Keysight Technologies Overweight
|Barclays Capital
|16.06.17
|Keysight Technologies Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|07.06.17
|Keysight Technologies Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.