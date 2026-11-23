Kingsoft Cloud wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,304 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,34 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 346,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,666 CNY im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 12,86 Milliarden CNY, gegenüber 1,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net