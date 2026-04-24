Ausblick: Kirloskar Pneumatic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kirloskar Pneumatic wird am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 18,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kirloskar Pneumatic 12,35 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,35 Milliarden INR – ein Plus von 24,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirloskar Pneumatic 5,92 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,90 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 32,58 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,94 Milliarden INR, gegenüber 16,40 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net