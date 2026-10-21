Ausblick: Kjell Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Kjell Group Registered öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,110 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kjell Group Registered -5,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 632,0 Millionen SEK gegenüber 590,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,270 SEK je Aktie, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,46 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kjell Group Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kjell Group Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen