DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.782 -0,1%Euro 1,1223 -0,1%Öl 110,2 +1,3%Gold 4.128 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Kjell Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kjell Group AB Registered Shs
1.49 EUR -0.05 EUR -3.25 %
Charts | News | Analysen

Kjell Group Registered öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,110 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kjell Group Registered -5,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 632,0 Millionen SEK gegenüber 590,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,270 SEK je Aktie, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,46 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Kjell Group Registered Aktie News

Werbung

Kjell Group Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kjell Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.