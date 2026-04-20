Ausblick: KKR Real Estate Finance Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KKR Real Estate Finance Trust äußert sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass KKR Real Estate Finance Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,151 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 76,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,462 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,7 Millionen USD, gegenüber 458,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net