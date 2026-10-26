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Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Quartalsergebnis vor

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Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
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Klaveness Combination Carriers AS Registered wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 NOK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 651,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 5,82 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 246,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,48 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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