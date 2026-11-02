DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.840 -0,3%Euro 1,1181 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Knife River stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
57.50 USD -0.10 USD -0.17 %
Charts | News | Analysen

Knife River lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Knife River die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,60 USD. Dies würde einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knife River 2,52 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,30 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 2,76 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Knife River Aktie News

Werbung

Knife River Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knife River nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.