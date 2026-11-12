Ausblick: KNR Constructions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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KNR Constructions wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,648 INR gegenüber 3,72 INR im Vorjahresquartal.
KNR Constructions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,94 INR, gegenüber 15,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 21,77 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,98 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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