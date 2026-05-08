Ausblick: Kobe Steel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Kobe Steel äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 23,45 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kobe Steel 44,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 690,70 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kobe Steel einen Umsatz von 670,98 Milliarden JPY eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 256,17 JPY, gegenüber 304,64 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2.467,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2.555,03 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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