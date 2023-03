FedEx-Aktie springt hoch: FedEx übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang

Das Nettoergebnis sank im Jahresvergleich von 1,1 Milliarden auf 771 Millionen US-Dollar (727 Mio Euro), wie FedEx am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse fielen um rund sechs Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar.

Beim Gewinn übertraf FedEx trotz des starken Rückgangs die Markterwartungen. Die Aktie reagiert an der NYSE am Freitag mit einem Kurssprung um zeitweise 9,91 Prozent auf 224,27 US-Dollar. Bei Anlegern kam auch der Ausblick gut an.

FedEx hob die Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr kräftig an. Das Unternehmen komme gut voran bei seinen Bemühungen, die Kosten zu senken, erklärte Vorstandschef Raj Subramaniam./hbr/DP/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx Corp.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com, Eugene Berman / Shutterstock.com