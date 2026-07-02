Ausblick: Komplett ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Komplett ASA Registered lädt am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,181 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,430 NOK je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 3,48 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 NOK, gegenüber -3,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 16,16 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,41 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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