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Ausblick: Komplett ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Komplett ASA Registered Shs
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Komplett ASA Registered präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,042 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 NOK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,87 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,84 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,055 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,760 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,02 Milliarden NOK, gegenüber 15,41 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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