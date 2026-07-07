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Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
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Kongsberg Gruppen ASA Registered äußert sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kongsberg Gruppen ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,61 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,85 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,77 Prozent auf 10,06 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,11 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,04 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 42,56 Milliarden NOK, gegenüber 31,54 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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