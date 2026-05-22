Ausblick: Krsnaa Diagnostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krsnaa Diagnostics wird am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,45 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,40 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,96 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,91 INR, gegenüber 24,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,87 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,17 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net