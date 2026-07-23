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Ausblick: Krung Thai Bank PCL (KTB) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Krung Thai Bank PCL (KTB)
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Krung Thai Bank PCL (KTB) wird am 30.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,870 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,800 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,85 Prozent auf 37,26 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Krung Thai Bank PCL (KTB) noch 51,63 Milliarden THB umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,44 THB prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,45 THB je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,26 Milliarden THB umgesetzt werden sollen, gegenüber 207,88 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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26.10.05 Krung Thai Bank vorerst halten Asia Investor

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