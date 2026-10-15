DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,45 -4,0%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.012 -1,2%Euro 1,1216 +0,6%Öl 104,5 -1,5%Gold 4.135 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Krungthai Card stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krungthai Card wird am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,843 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card 0,760 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,57 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,89 Milliarden THB umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 THB, gegenüber 3,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 26,54 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,66 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Krungthai Card Aktie News

Werbung

Krungthai Card Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Krungthai Card nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.