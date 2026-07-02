Ausblick: Krungthai Card zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Krungthai Card lädt am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,817 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,730 THB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,54 Prozent auf 6,49 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card noch 5,82 Milliarden THB umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,20 THB, gegenüber 3,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 26,51 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,66 Milliarden THB generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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