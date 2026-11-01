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Ausblick: Krystal Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Krystal Biotech Inc Registered Shs
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Krystal Biotech präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,79 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 125,8 Millionen USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 496,5 Millionen USD, gegenüber 389,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.08.19 Krystal Biotech Buy H.C. Wainwright & Co.
24.06.19 Krystal Biotech Buy H.C. Wainwright & Co.
24.06.19 Krystal Biotech Buy Chardan Capital Markets
11.09.18 Krystal Biotech Overweight Cantor Fitzgerald

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