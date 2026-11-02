Ausblick: KSB legt Quartalsergebnis vor

02.11.26 07:01 Uhr

KSB präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KSB noch ein Gewinn pro Aktie von 3,88 INR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 9,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,50 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,14 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,20 INR je Aktie, gegenüber 15,54 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 29,30 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 26,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net