Kuaishou Technology wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,133 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kuaishou Technology 1,14 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,23 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 38,85 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 CNY, gegenüber 4,72 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 36 Analysten im Durchschnitt 137,88 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 154,84 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net