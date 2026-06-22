Ausblick: Kura Sushi USA A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Kura Sushi USA A wird am 07.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kura Sushi USA A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 86,5 Millionen USD aus.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,237 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 334,1 Millionen USD, gegenüber 282,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|26.08.19
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|BTIG Research
|26.08.19
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