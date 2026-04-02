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Ausblick: Kura Sushi USA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

06.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
68,13 USD -1,25 USD -1,80%
Charts|News|Analysen

Kura Sushi USA A gibt am 07.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kura Sushi USA A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 77,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,207 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,160 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 331,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 282,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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