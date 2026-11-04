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Ausblick: Kura Sushi USA A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
36.40 USD 0.21 USD 0.58 %
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Kura Sushi USA A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 90,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,161 USD, gegenüber -0,160 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 330,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 282,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.08.19 Kura Sushi USA A Buy BTIG Research
26.08.19 Kura Sushi USA A Outperform BMO Capital Markets

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