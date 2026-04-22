Ausblick: Kuya Silver verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kuya Silver stellt am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,007 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 485,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kuya Silver für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,2 Millionen CAD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,041 CAD im Vergleich zu -0,080 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,2 Millionen CAD, gegenüber 0,2 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net