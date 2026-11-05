Ausblick: Kyivstar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 07:01 Uhr

Kyivstar Group präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,350 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kyivstar Group ein EPS von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 334,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 297,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net