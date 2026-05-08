Ausblick: Kyushu Railway Company legt Quartalsergebnis vor

Kyushu Railway Company präsentiert in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 60,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,49 Prozent erhöht. Damals waren 40,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 133,57 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,49 Milliarden JPY umgesetzt.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 311,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 278,96 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 496,70 Milliarden JPY, gegenüber 454,39 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net