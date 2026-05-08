DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.510 +0,1%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Micron Technology 869020 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Kyushu Railway Company legt Quartalsergebnis vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kyushu Railway Company
19,50 EUR -0,30 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kyushu Railway Company präsentiert in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 60,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,49 Prozent erhöht. Damals waren 40,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 133,57 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,49 Milliarden JPY umgesetzt.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 311,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 278,96 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 496,70 Milliarden JPY, gegenüber 454,39 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Kyushu Railway Company

DatumMeistgelesen