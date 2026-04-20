Ausblick: L&T Technology Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

L&T Technology Services lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird L&T Technology Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 32,47 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 29,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 29,85 Milliarden INR gegenüber 29,82 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 123,18 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 119,70 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 118,27 Milliarden INR, gegenüber 106,70 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net