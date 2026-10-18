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Ausblick: L&T Technology Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
L&T Technology Services Ltd
3,712.15 24.55 0.67 %
Charts | News | Analysen

L&T Technology Services wird am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 35,18 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 31,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 24 Analysten von einem Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 30,12 Milliarden INR gegenüber 29,80 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 141,76 INR, gegenüber 120,71 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 33 Analysten durchschnittlich 121,84 Milliarden INR im Vergleich zu 109,96 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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