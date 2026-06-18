Ausblick: La-Z-Boy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
La-Z-Boy stellt am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,493 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 501,4 Millionen USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem La-Z-Boy 492,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,13 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf La-Z-Boy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf La-Z-Boy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle La-Z-Boy Aktie News
La-Z-Boy Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für La-Z-Boy nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.08.17
|La-Z-Boy Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.02.17
|La-Z-Boy Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.16
|La-Z-Boy Hold
|BB&T Capital Markets
|19.02.15
|La-Z-Boy Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.08.10
|La-Z-Boy buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.