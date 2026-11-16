DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.375 -1,3%Euro 1,1022 -0,0%Öl 96,0 +0,2%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: La-Z-Boy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
La-Z-Boy Inc.
29.40 EUR 0.20 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

La-Z-Boy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,477 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte La-Z-Boy 0,700 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 522,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei La-Z-Boy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 506,3 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,09 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle La-Z-Boy Aktie News

Werbung

La-Z-Boy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für La-Z-Boy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.08.17 La-Z-Boy Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.17 La-Z-Boy Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.16 La-Z-Boy Hold BB&T Capital Markets
19.02.15 La-Z-Boy Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.08.10 La-Z-Boy buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.