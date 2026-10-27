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Ausblick: Labcorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Labcorp Holdings Inc Registered Shs
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Labcorp lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Labcorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD gegenüber 3,12 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Labcorp in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,76 Milliarden USD im Vergleich zu 3,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,46 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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