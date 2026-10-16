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Ausblick: Ladder Capital A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ladder Capital Corp (A)
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Charts | News | Analysen

Ladder Capital A gibt am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,334 USD. Dies würde einem Zuwachs von 122,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ladder Capital A 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Ladder Capital A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 79,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ladder Capital A 102,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 245,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 392,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.04.17 Ladder Capital A Outperform FBR & Co.
22.03.16 Ladder Capital A Buy Deutsche Bank AG
18.12.15 Ladder Capital a Outperform FBR Capital
16.12.14 Ladder Capital a Outperform FBR Capital

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