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Ausblick: Lam Research präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lam Research Corp.
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Lam Research lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lam Research die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 27 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lam Research 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,75 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,34 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 22,46 Milliarden USD, gegenüber 18,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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05.10.2015Lam Research UnderperformRBC Capital Markets
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29.07.2010Lam Research sellCitigroup Corp.
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