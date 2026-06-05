Ausblick: Lands End legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Lands End äußert sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,197 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lands End in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 268,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 261,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,967 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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