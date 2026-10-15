Ausblick: Larsen Toubro Infotech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.10.26 07:01 Uhr

Larsen Toubro Infotech präsentiert am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 49,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 47,28 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,01 Milliarden INR – ein Plus von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Larsen Toubro Infotech 103,94 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 204,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 169,33 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 42 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 481,92 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 423,08 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net