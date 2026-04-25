DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,26 +0,9%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 55.998 +1,2%Euro 1,1440 +0,1%Öl 76,5 +0,8%Gold 4.116 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Larsen Toubro Infotech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Larsen & Toubro Infotech Ltd
3,870.00 80.00 2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Larsen Toubro Infotech wird am 11.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 48,41 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,36 Prozent erhöht. Damals waren 42,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 17,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 115,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 98,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 207,00 INR, gegenüber 169,33 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 41 Analysten durchschnittlich 477,20 Milliarden INR im Vergleich zu 423,08 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Larsen Toubro Infotech Aktie News

Werbung

Larsen Toubro Infotech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Larsen Toubro Infotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.