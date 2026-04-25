Ausblick: Larsen Toubro Infotech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.07.26 07:01 Uhr

Larsen Toubro Infotech wird am 11.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 48,41 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,36 Prozent erhöht. Damals waren 42,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 17,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 115,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 98,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 207,00 INR, gegenüber 169,33 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 41 Analysten durchschnittlich 477,20 Milliarden INR im Vergleich zu 423,08 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net