Ausblick: Lassila Tikanoja stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

27.10.26 07:01 Uhr

Lassila Tikanoja stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,095 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 71,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Lassila Tikanoja 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 85,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lassila Tikanoja 199,5 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,143 EUR im Vergleich zu 4,23 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 349,4 Millionen EUR, gegenüber 346,0 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net