Ausblick: LATAM Airlines Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

02.11.26 07:01 Uhr

LATAM Airlines Group stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LATAM Airlines Group ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll LATAM Airlines Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,53 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,67 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,57 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,37 Milliarden USD, gegenüber 14,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net