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Ausblick: Laurentian Bank of Canada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Laurentian Bank of Canada
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Laurentian Bank of Canada wird am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,656 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 57,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 243,4 Millionen CAD gegenüber 572,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 CAD, gegenüber 2,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 994,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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